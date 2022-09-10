اليوم السابع
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القبض على شخص بحوزته سلاح ومخدرات في الدقهلية

السبت، 10 سبتمبر 2022 04:39 م
القبض على شخص بحوزته سلاح ومخدرات في الدقهلية ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من إلقاء القبض على شقيقه.
 
أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية)، ويتضرر من إلقاء القبض على شقيقه (سبق اتهامه فى قضية "سلاح"- مقيم بذات العنوان)، بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى، تم ضبط المذكور بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، وبحوزته (عدد 2 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار -كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

حيازة اسلحة

اسلحة نارية

فيسبوك

فيديو حيازة سلاح



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