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السجن 6 سنوات لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره في الأفيون بسوهاج

السبت، 10 سبتمبر 2022 04:31 م
السجن 6 سنوات لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره في الأفيون بسوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ك.م" عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون بدائرة مركز أخميم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس .

 تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأنه يقوم  بترويج بضاعته على الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه متلبسا وبحوزتهما كمية من قطع  مخدر الأفيون كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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