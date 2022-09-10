مصرع شخص صدمه قطار في المنشأة بجنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج جهودها، للتوصل لشخصية مواطن صدمه أحد القطارات بمزلقان قرية الأحايوة غرب دائرة المركز، بعد أن تحول إلى أشلاء، وتم جمع الأشلاء ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشأه المركزى تحت تصرف النيابة لتتولى التحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مزلقان قرية الأحايوة غرب دائرة مركز المنشأة يفيد بوفاة مواطن صدمه قطار وحوله إلى أشلاء.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات، اصطدام أحد القطارات بشخص لحظة مروره من مزلقات قرية الأحايوة غرب دائرة المركز مما نتج عنه تحويله إلى أشلاء.

تم جمع الأشلاء ونقلها إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزى تحت تصرف النيابة العام وجار فحص بيانات الغياب للتوصل إلى هوية المتوفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.