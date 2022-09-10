السجن المؤبد لعامل و10 سنوات لآخر بسبب اتجارهما فى الهيروين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "أ.م.ع" عامل بالسجن المؤبد، و "ر.ب" عامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهمين يكونان تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات بترويج بضاعتهما على عملائهما من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من لفافات الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.