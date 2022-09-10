اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لعامل لاتجاره فى الحشيش بسوهاج

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:36 م
السجن المشدد 3 سنوات لعامل لاتجاره فى الحشيش بسوهاج حشيش ــ أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ح.أ" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50  ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا،  مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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