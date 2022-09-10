الأقصر تشهد فعاليات مبادرة "دوى" بنادى الشباب المسلمين بأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "دوى" بنادى الشباب المسلمين بمدينة أرمنت تحت شعار "بحكايتك تكمل حكايتهم"، ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وحضر صلاح محمد رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إنطلاق فعاليات مبادرة "دوى" بنادى الشباب المسلمين بمدينة أرمنت تحت شعار "بحكايتك تكمل حكايتهم"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبحضور فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة التدريب والمشروعات، حيث تم تنفيذ اللقاء ضمن مبادرة دوي بنادي الشبان المسلمين بأرمنت، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي سيتم تنفيذها بمراكز شباب المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، على أن مبادرة "دوى" هي مبادرة وطنية تساعد علي تمكين الفتيات داخل المجتمع، وتساهم المبادرة في خلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات التي تدعم الفتيات لتحقيق أهدافهم الكاملة، وتغيير الطريقة التي يرى بها المجتمع والفتيات وتساعدهم في الحصول على المعلومات والمهارات والخدمات اللازمة، لكي يحققوا أحلامهم في حياة أفضل و يشعروا بالأمان والحماية والدعم الذي يلزمهم في كل جوانب حياتهم، عن طريق دوائر حكي باجتماع عدد من الفتيات يشاركون خبراتهم وحكاياتهم لاستفادة الآخرين من خبراتهم، وذلك تحت إشراف أحمد زين وولاء محمود وصفية علي وعلاء عبد الحفيظ أعضاء فريق عمل الإدارة.



وكيل شباب ورياضة الأقصر خلال اطلاق المبادرة بأرمنت



حضور مميز بفعاليات اطلاق مبادرة دوى لدعم الفتيات بالأقصر



إطلاق فعاليات مبادرة دوى بنادى الشباب المسلمين بأرمنت