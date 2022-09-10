اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف أهناسيا

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:17 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف أهناسيا دراجة نارية ـ أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي اهناسيا بني عفان، اليوم السبت، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي اهناسيا بني عفان، ووجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى محمود سيد سعد، 26 سنة، مقيم اهناسيا، بدون عمل، مصاب سحجات وكدمات واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهديه حسن محمد، 59 سنة، اهناسيا، مصابة سحجات وكدمات، وزهراء حازم سيد، 14 طالبة، اهناسيا، مصابة سحجات وكدمات.

تم  تقديم العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.


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