إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 شباب في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بمركز الفشن جنوب المحافظة، نتج عنه إصابة 3 شباب، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفشن المركزي وبني سويف الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف، محمد خميس 30 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، و ميلاد ابراهيم 28 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، إلي مستشفي الفشن المركزي وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

فيما نقلت سيارة إسعاف، كريم ابراهيم 16 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالوجه وكسر وجرح بالفخذ، إلي مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.