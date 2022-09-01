10 معلومات عن بروتوكول الصرف الصحى وجامعة الإسكندرية أهمها تعيين الخريجين

الإسكندرية جاكلين منير

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، برتوكول التعاون المشترك للتعاقد مع الكوادر المتميزة من أوائل خريجي جامعة الإسكندرية للعمل بشركة صرف صحي إسكندرية.

وينشر " اليوم السابع" معلومات عن الاتفاقية:

1- البرتوكول يهدف إلى إتاحة فرص التوظيف لأوائل خريجي جامعة الإسكندرية.

2- التعاقد يشمل خريجين بكليات الهندسة والتجارة والحقوق والعلوم والآداب.

3- البرتوكول يشمل الخريجين خلال الخمس سنوات الأخيرة.

4- التعاقد يشمل فى كافة المجالات والتخصصات .

5- التعاقد يكون وفقاً للاحتياجات الفعلية وخطة العمالة السنوية لشركة صرف صحى الإسكندرية بمختلف القطاعات وكلا حسب تخصصه.

6- البروتوكول يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكوادر المتميزة للتعامل مع احدث التكنولوجيات.

7-البروتوكول يشمل على منح العاملين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية إمكانية الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه بأسعار مخفضة.

8-كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل بكل قطاع بشركة الصرف الصحى بالاسكندرية.

9- تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالتعاون مع الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية .

10- الدورات لتحديد الإحتياجات والنهوض بأداء تلك القطاعات وفقاً لطبيعة عملها.