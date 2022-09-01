وزير التنمية المحلية يبحث تبادل الخبرات مع وزيرة التحول الرقمى المغربية

كتب على عبد الرحمن

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عدداً من اللقاءات الثنائية مع الوفود الأفريقية المشاركة في اجتماعات الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، التى عقدت بالقاهرة.

واستهل وزير التنمية المحلية اللقاءات الثنائية مع ميزور جيتا وزيرة التحول الرقمى والإصلاح الإدارى المغربية والتي أشادت بجهود وزارة التنمية المحلية والدولة المصرية على تنظيم اجتماعات اللجنة الثامنة للاتحاد الأفريقى، وشهد اللقاء استعراض مجمل مجالات التعاون بين الجانبين حيث تم بحث سبل دعم وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية واللامركزية والخدمات العامة .

وأكد اللواء هشام آمنة على تميز وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين في إطار علاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين وقيادتي البلدين .

وأكدت الوزير المغربية حرصها على تعزيز العلاقات مع وزارة التنمية المحلية في إطار توجيه القيادة السياسية المغربية لدعم العلاقات مصر في مختلف المجالات .

كما شهد الاجتماع استعراض مجالات عمل وتخصص اللجنة الثامنة للاتحاد الأفريقى بالإضافة لكيفية تعزيز قدرات الجانبين في مجالات التأهيل وتدريب الكوادر المحلية .

كما التقى اللواء هشام آمنة مع ( مابولا سويل ماسيكو) وزير التنمية المحلية والخدمة العامة في دولة إسواتيني (سوازيلاند) ، حيث أعرب الوزير الأفريقى عن تطلعه لدعم قدرات وزارته المؤسسية وتدريب الكوادر المحلية والاستفادة بالخبرات المصرية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كافة دول القارة الأفريقية وزيادة مجالات التدريب للكوادر المحلية في مجالات التنمية المحلية وتجهيز مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لإعداد وتدريب الكوادر المحلية في مختلف دول أفريقيا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية لدعم دول أفريقيا بما يساهم في تحقيق تطلعات شعوب القارة .

كما عقد وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع ماريا جيسيل وزيرة التنمية المحلية بدولة مدغشقر لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الإدارة المحلية .

وشدد اللواء هشام أمنة على استعداد الوزارة الكامل لدعم أواصر التعاون مع وزارة التنمية المحلية بمدغشقر وزيادة أنشطة التعاون في مجالات التدريب واللامركزية وتأهيل الكوادر المحلية في مجالات العمل المحلى وتبادل التجارب الناجحة والمبادرات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية وعلى رأسها " مبادرة حياة كريمة " .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية بدولة مدغشقر إلى جود مجالات تشابه فيما يخص الإدارة المحلية ودور المحافظين وحكام المناطق بين البلدين، مشيرة إلى رغبتها الكبيرة في الاستفادة خلال الفترة المقبلة من التجارب المصرية الناجحة في العديد من المجالات الخاصة بعمل الوزارة .

كما التقى اللواء هشام آمنة أيضاً مع وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ، حيث شهد اللقاء استكمال مناقشة الترتيبات الخاصة للتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للقمة القادمة Africites2025 بوصفها أهم الأحداث على الساحة الأفريقية ، حيث تم الاتفاق على تحديد موعد بالتنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة لتوقيع الاتفاقية.

وأكد وزير التنمية المحلية على تقديم الحكومة المصرية لكل الدعم والمساندة اللازمة لنجاح تلك القمة في إطار إلتزام مصر الكامل بكل ما يحقق رفعة شأن القارة الأفريقية وسعي لوضع كل خبراتها في خدمة الأشقاء في قارتنا.

كما نقل وفد منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية إلى وزير التنمية المحلية تحيات وتقدير السيد جان بيير إمباسى سكرتير عام المنظمة وثقتهم الكبيرة في نجاح مصر في عملية التنظيم في ظل الدور المصرى الحيوي والهام على مستوي القارة الأفريقية .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص مصر على استمرار تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في إطار استضافة محافظة القاهرة لمقر إقليم شمال أفريقيا بمنطقة النزهة وتحقيق الاستفادة الجيدة من هذا المقر خلال الفترة المقبلة .



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء