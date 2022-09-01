نقابة الأطباء: إعداد لائحة لتنظيم إجراءات تسجيل المنشآت الطبية الخاصة.. صور

كتبت آية دعبس

قال الدكتور عماد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، إن تراخيص المنشآت الطبية تواجه مشكلات خاصة بتداخل المحليات في إجراءات التراخيص واشتراطاتها بالترخيص في وحدة إدارية، الأمر الذي لم ينص عليه قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بخلاف اشتراطات الدفاع المدني وإجراءات إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة بالمحافظات.

وأكد الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، خلال فعاليات ورش عمل مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، أن لجنتى المنشآت والقانونية بالنقابة قد أعدتا مقترح لائحة جديدة ينظم إجراءات استخراج تسجيل المنشآت الطبية الخاصة بالنقابة وينظم هذه الإجراءات بين النقابة العامة والنقابات الفرعية ويمنع التفاوت في الإجراءات والمصاريف والتي اشتكى منها الأطباء في بعض المحافظات، وأضاف د. أحمد علي أنه بعد طرح هذه اللائحة على مؤتمر النقابات الفرعية سيتم عرضها على عموم الأطباء للتوعية بها.