مصرع شخص وإصابة 22 فى انقلاب مينى باص بطريق الإسماعيلية الصحراوى.. صور

الشرقية – فتحية الديب

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 22 آخرون بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر تعرضهم لحادث انقلاب مينى باص بطريق "الإسماعيلية- القاهرة"، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات القريبة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة غرفة عمليات محافظة الشرقية، بوقوع حادث تصادم بطريق "الإسماعيلية- القاهرة"، اتجاه القاهرة، أمام الهايبر.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إلي موقع الحادث، وتبين من التحريات والفحص انقلاب مينى باص 26 راكب، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 22 آخرين بسحجات وكدمات واصابات متفرقة.

تم الدفع بمرفق إسعاف الشرقية، وتم إسعاف 11 منهم بمكان الحادث، ونقل 11 آخرين إلي مستشفي بلبيس المركزي، ونقل الجثة إلي مشرحة مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وجارى رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، تم تحرير محضر بالواقعة، واحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.