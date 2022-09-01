مدير منطقة الشرقية الأزهرية يتابع أعمال كنترول الدور الثانى لشهادة الثانوية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثانى للعام الدراسى 2021-2022.

وأكد "الجنيدى" أنه تم تجهيز مقار التصحيح، وتزويدها بكل ما يلزم المصححين لإتمام أعمال التصحيح على الوجه الأكمل، مشددًا على رؤساء لجان التصحيح بتحرى الدقة فى رصد الدرجات، ليحصل كل طالب على حقه.

وأشار "الجنيدى" إلى اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة جميع المشاركين فى أعمال التصحيح.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عبد الله حسين، مدير عام الإدارة العامة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، أن مركز التصحيح يضم ثلاثة مراكز فرعية، اثنان منها للعلوم الشرعية والعربية، والأخير للمواد الثقافية.