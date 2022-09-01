محافظ قنا يتابع زراعة 4700 شجرة ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، زراعة مجموعة من الأشجار بشوارع مدينة قنا ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة بمختلف محافظات مصر، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتى تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم وصول 4700 شجرة إلى محافظة قنا كمرحلة أولى بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، ويجرى زراعتها بالشوارع بهدف زيادة المسطحات الخضراء، والمساهمة فى الحد من تلوث الهواء باعتبار الأشجار الكبيرة مصدات للأتربة والحد من تغير المناخ من خلال إنتاج الأكسجين وامتصاص أكاسيد الكربون، مضيفا أن المبادرة تسهم في زيادة عدد إجمالي الأشجار على مستوى الجمهورية لتحقيق التوازن بين عدد الأشجار المنزرع وما تنتجه السيارات.

ووجه الداودى، المسئولين بضرورة الاهتمام بفعاليات تنفيذ المبادرة باعتبارها مبادرة قومية، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، موضحا أن المبادرة تستهدف تشجير وزراعة جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين والشوارع، لزيادة الرئة الخضراء في المدن، كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها.



محافظ قنا يتابع زراعة 4700 شجرة