اليوم السابع
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محافظ قنا يفتتح معرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.. صور

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:47 م
محافظ قنا يفتتح معرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.. صور معرض أهلا مدارس
قنا صابر سعيد

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 افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الخميس، معرض أهلا مدارس بميدان الساعة بمدينة قنا ، لتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة، ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

أوضح محافظ قنا، أن المعرض يوفر جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، مؤكدا حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.

وقال وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية بالتنسيق مع الغرفة التجارية أقامت 8 معارض أهلا مدارس، منها معرضين بمدينة قنا ( ميدان الساعة - ميدان الشهيد )، ومعرض بمدينة دشنا بشارع المركز، ومعرض بمدينة قفط بجوار مقر الوحدة المحلية للمدينة، ومعرض بمدينة فرشوط بجوار مسجد الغريب بالمدينة، ومعرض بمدينة قوص خلف المزلقان، ومعرض بمدينة نقادة بجوار موقف سيارات الأجرة، ومعرض بمدينة أبوتشت بجوار القاعة الغرعونية، كما يجرى التجهيز لافتتاح معرض أهلا مدارس بمركزى نجع حمادى والوقف خلال أيام.

 

معرض أهلا مدارس (2)
معرض أهلا مدارس

 

معرض أهلا مدارس (3)
معرض أهلا مدارس

 

معرض أهلا مدارس (4)
معرض أهلا مدارس

 

معرض أهلا مدارس (5)
معرض أهلا مدارس

معرض اهلا مدارس

افتتاح اهلا مدارس

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محافظ قنا

اخبار قنا



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