الداخلية تضبط ورشة لتصنيع السلاح فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة والقائمين على تصنيع الأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (شخصين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج)، بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها مُتخذان من مسكنهما مركزاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعُثر بداخل مسكنهما على (8 فرد محلى – 6 خزينة طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء تستخدم فى تصنيع الأسلحة النارية - الأدوات المستخدمة فـى التصنيع)، وبمواجهتهما إعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.