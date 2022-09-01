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محافظ جنوب سيناء يلتقي مالكى الفنادق والمنشآت السياحية استعدادا لمؤتمر المناخ

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:34 م
محافظ جنوب سيناء يلتقي مالكى الفنادق والمنشآت السياحية استعدادا لمؤتمر المناخ جانب من الاجتماع
جنوب سيناء – ياسر عامر

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التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمالكي الفنادق والمنشآت السياحية ورجال الأعمال بشرم الشيخ، خلال اجتماع دعت إليه جمعية المستثمرين بشرم الشيخ .

حضر الاجتماع تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعددا من مالكي الفنادق والمنشآت السياحية ومديري الفنادق بشرم الشيخ.

وذلك في إطار الاجتماعات واللقاءات المستمرة لمحافظ جنوب سيناء، مع المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ .

استمع المحافظ خلال اللقاء لجميع المقترحات وتم استعراض الرؤى والملاحظات وتجميعها بغرض عرضها علي الجهات المختصة وتذليل أية عقبات .

وطالب المحافظ الجميع بالانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة للفنادق منها توصيل كابلات الإنترنت الفائق السرعة، وتركيب وحدات شحن السيارات والحافلات بالكهرباء ـ وتشغيل الطاقة الشمسية بالفنادق.

كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التشجير والزراعات وأحواض الزهور والتجميل أمام الفندق كل في نطاق فندقه في إطار التحول للاخضر وتحويل شرم الشيخ مدينة ذكية صديقة للبيئة مع الحفاظ علي الاستدامة.

 

 


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