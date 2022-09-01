محافظ جنوب سيناء يتفقد أولى محطات الدراجات التشاركية استعدادا لمؤتمر المناخ

جنوب سيناء - ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، خلال جولته التفقدية اليومية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية تنفيذها استعدادا لاستضافة شرم الشيخ مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022، أولى محطات الدراجات الهوائية التشاركية التي سيتم تنفيذها في مدينة شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ.

وأوضح فودة، أن هذا المشروع ضمن المنظومات الذكية والتحول الرقمي فى مجال النقل المستدام التي يتم تنفيذها في المدينة حيث يستطيع المقيمون استخدام الدراجات التشاركية عن طريق تطبيق بمسح الرمز الموجود على الدراجة واستخدامها .

وأكد المحافظ، أنه خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ عدد أكبر من المحطات لتغطي المدينة بأكملها وتتيح للمقيمين بالمدينة سهولة التنقل .

وأشار فودة إلى أن هذا المشروع يعد ضمن خطة تحويل المدينة إلى مدينة خضراء ذكية.



الدراجات



أولى محطات الدراجات التشاركية استعدادا لمؤتمر المناخ