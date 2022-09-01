محافظ أسيوط يزور المدرسة اليابانية بأسيوط الجديدة للوقوف على آخر المستجدات

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المدرسة اليابانية بأسيوط الجديدة للوقوف على آخر المستجدات بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ،وبحث سبل دعم الخدمات وتوفير الامكانات اللازمة لاستقبال الطلاب

رافق المحافظ خلال الجولة العميد علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، والمهندس علي شحاته نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وأميمة توفيق مديرة المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة ، وعدد من المعلمين والإداريين بالمدرسة اليابانية.

تفقد المحافظ بعض الأقسام بالمدرسة اليابانية ، والتقى بالعاملين بالمدرسة، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم للنهوض بالعملية التعليمية واطمأن على مدى الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد كما قام أحد المعلمين بإهداء المحافظ عمل فني عبارة عن رسم بورتريه مرسوم بالرصاص.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأنشطة المدرسية خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى أهمية غرس ، وتنمية روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا بكافة الطرق الممكنة كالندوات التوعوية للطلاب والعاملين بالمدرسة ، والتركيز على المشروعات القومية والتنموية التى تتم على أرض المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً مشيداً بنظام التدريس بالمدرسة والأنشطة التي يتم تنفيذها بالمدرسة طوال الفترة الدراسية ، وخلال الإجازة الصيفية والتي تهدف لتخريج جيل جديد من الشباب قادر على تنفيذ برامج التنمية وتنمية روح الابداع والابتكار لدى الطلاب.

ووجه المحافظ، تعليماته لرئيس جهاز المدينة ومدير إدارة المواقف بالمحافظة بسرعة الدراسة والاستجابة لطلباتهم مطالباً بزيادة المساحات الخضراء بالمدرسة والمنطقة المحيطة والمشاركة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.