مجلس الوزراء ينفى هدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تواصل المركز مع وزارة الثقافة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قائم كما هو دون هدم، مُشددةً على أنه يجري حالياً العمل على تطوير المسرح استعداداً لانطلاق الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2022.

وفي سياق متصل، جاءت فكرة إنشاء مسرح النافورة منذ تفشي فيروس كورونا، وذلك لإتاحة الفرصة لإقامة الحفلات الموسيقية في مكان مفتوح، ومنع التجمع في المسارح المغلقة خوفاً من انتشار الفيروس بين المواطنين.