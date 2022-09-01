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ضبط طفل يقود سيارة باكتوبر في الجيزة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:25 ص
ضبط طفل يقود سيارة باكتوبر في الجيزة طفل يقود سيارة
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" وبرفقته أطفال آخرين بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
 
تبين أن السيارة المشار إليها بحيازة (مندوب مبيعات - مقيم بمنطقة  أكتوبر بالجيزة).. وأن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (سن10 سنوات) (نجل خالة حائز السيارة).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة المشار اليها وحائزها والطفل.
 
وبمواجهة حائز السيارة المذكور أقر بقيام الطفل "نجل خالته" بقيادة السيارة "بدون علمه"، تم التحفظ على السيارة وحائزها.. واتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن

سيارة

فيس بوك

6اكتوبر

مواقع اتصال



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