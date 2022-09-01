شاب يقطع شجرة ليمون فيهاجمه سرب من النحل.. اعرف التفاصيل

كتبت شيماء عبد المنعم

دخل شاب أميركى يبلغ من العمر (20 عاما) فى غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل فى الولايات المتحدة، حسبما نشر موقع news18، حيث أُدخل أوستن بيلامى الذى وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، عمداً فى غيبوبة داخل المركز الطبى التابع لجامعة سينسيناتى فى ولاية أوهايو (شمال الولايات المتحدة)، وقالت والدته شاونا كارتر فى منشور كتبته فى صفحة أنشئت، لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه "يكافح من أجل حياته".



الشاب فى الغيبوبة

وكان أوستن بيلامى يقطع صباح الجمعة الماضية شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشاً من النحل القاتل، ويُعرف هذا النحل الذى يُسمى كذلك بالنحل الإفريقي، بأنه مؤذ جداً، أما جدة بيلامى وعمه اللذان كانا قربه، فشهدا على الحادثة من دون تمكنهما من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم شديد من النحل.

وقالت الجدة فيليس إدواردز إنّ بيلامى "كان يصرخ، النجدة! ساعدوني!"، و"لم يتمكن أحد من مساعدته"، وأضافت: "كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه"، لكن "لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني"، وأشارت شاونا كارتر إلى أنّ الشاب تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة وابتلع نحو 30 نحلة، إنّ الفريق الطبى لم يتمكن من إخراج النحل منه حتى صباح الأحد، ويتوقع الأطباء أن يتعافى بيلامى بشكل كامل.