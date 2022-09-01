رسائل نصية على بون صرف الخبز بقيمة زيادة الدعم الاستثنائى للأولى بالرعاية.. صور

كتب مدحت وهبة

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس أول سبتمبر رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية، على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم، والذى يتم صرفة فى صورة حزمه من السلع التموينية اعتبارا من اليوم ولمدة 6 أشهر وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة ،و إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.



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