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خارج حسابات الأزمة.. قناة السويس تسجل أعلى مرور لناقلات النفط من أبريل حتى يونيو

الخميس، 01 سبتمبر 2022 06:42 م
خارج حسابات الأزمة.. قناة السويس تسجل أعلى مرور لناقلات النفط من أبريل حتى يونيو قناة السويس - أرشيفية
كتب مدحت عادل

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تبقى قناة السويس واحدة من أهم الممرات الملاحية العالمية التي تحظى باولوية المرور عند الخطوط الملاحية العالمية. 
 
واثبتت قناة السويس جدارتها لهذه المكانة منذ بداية العام الجارى، حيث حققت قناة السويس عائدات قياسية منذ بداية العام الجاري 2022، وكسرت حاجز الـ12.3 مليار جنيه فى شهر يونيو الماضى، وذلك على الرغم من الأزمات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، لتثبت انها خارج حسابات الأزمات. 
 
وعزت هيئة قناة السويس ارتفاع العائدات إلى زيادة أعداد ناقلات البترول المارة من قناة السويس خلال تلك الفترة.
 
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي ناقلات البترول التي مرت بقناة السويس خلال الأشهر الثلاث اللاحقة لنشوب الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير وهى “أبريل – مايو – يونيو” بلغت نحو 1650 نقالة بترول بينما كان إجمالى ناقلات البترول خلال نفس الفترة من العام الماضى نحو 1230 ناقلة بترول، بزيادة بلغت نحو 420 ناقلة بترول.
 
ويشير توزيع ناقلات البترول إلى أن شهر ابريل شهد عبور نحو 527 ناقلة بترول، مقابل 419 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 108 ناقلة بترول، بينما كان عدد ناقلات البترول 533 ناقلة في شهر مايو، مقابل 418 ناقلة بترول في شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت 115 ناقلة بترول، أما في شهر يونيو فقد بلغ عدد الناقلات نحو 590 ناقلة بترول، مقابل 393 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 197 ناقلة بترول.
 

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