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قناة السويس تشهد عبور 57 سفينة من الاتجاهين بحمولات 3.4 مليون طن.. صور

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:52 ص
قناة السويس تشهد عبور 57 سفينة من الاتجاهين بحمولات 3.4 مليون طن.. صور عبور السفن لقناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 57سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.4مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر  25سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها  1.4مليون طن.
 
ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية ، مؤكدا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة ، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة  إحدى السفن العابرة للقناة وهى ناقلة الوقود AFFINITY، والتي جنحت بالكيلومتر 141 ترقيم قناة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.
 
وأوضح رئيس الهيئة أنه فور وقوع الحادث تشكلت لجنة إدارة الأزمة وتم الدفع بعدد ٥ قاطرات تتقدمهم القاطرة عزت عادل بقوة شد160 طن، للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة، لافتا إلى أن السفينة استأنفت عبورها بالقناة مرة أخرى بمساعدة قاطرات الهيئة حتى وصولها بسلام إلى غاطس السويس.
 
يبلغ طول السفينة 252.2متر، وعرضها 45 متر، بحمولة قدرها 64 ألف طن، وعبرت القناة ضمن قافلة الشمال، في رحلتها قادمة من البرتغال ومتجهة إلى السعودية.
 
عبور السفن لقناة السويس (1)
 
 
عبور السفن لقناة السويس (2)
 
 
عبور السفن لقناة السويس (3)
 

 


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