حياة كريمة بقنا.. جنوب الوادى تنظم قافلة طبية شاملة بقرية عباسة فى قوص

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادى، قافلة شاملة لقرية عباسة بمركز قوص، شملت قافلة طبية بشرية وندوات قام بها متخصصون من كليات التربية الرياضية والآداب، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن الجمعة نظمت القافلة مع صرف العلاج المجانى لـ 472 حالة، وجاءت كالتالى 88 باطنة و85 رمد، 6 نساء وتوليد، 30 أنف واذن وحنجرة، 93 جلدية، 20 نفسية وعصبية، 100 أطفال، 50 عظام، كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الإدمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الرياضية قامت بتنفيذ مجموعة من الألعاب الترويحية والأنشطة الرياضية لأبناء القرية، وذلك من أجل نشر الوعى الرياضى وتم تنفيذ ندوة عن أهمية ممارسة الرياضة ودورها فى تربية النشأ.

ولفت نصارى، أن متخصصون من كلية الآداب قاموا بعمل ندوة عن تنمية الوعى الجغرافى وتحديد الحد الجغرافى لإقليم جنوب الصعيد ويشمل محافظات الأقصر وسوهاج وقنا والبحر الأحمر، كما قاموا بحثهم على تنمية الروح الوطنية والانتماء لجمهورية مصر العربية.



جانب من القوافل



جانب من القوافل