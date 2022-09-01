تربية الغردقة تعلن عن مواعيد الكشف الطبى والمقابلات الشخصية للطلاب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت كلية التربية بالغردقة، والتابعة لفرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة، عن مواعيد الكشف الطبى والمقابلات الشخصية للطلاب الجدد بالكيلة تعرف على المواعيد.

وأكدت الكيلة التربية، أنه سيتم الكشف الطبى والمقابلات الشخصية لقسم تربية عام للطلاب الجدد يوم 20 من سبتمبر الجارى، كما سيتم الكشف الطبى على الطلاب الجدد بقسم تربية أساسى يوم21 من سبتمبر الجارى.

كما أوضحت الكلية فى بيان لها، أنه تم تخصيص يوم 22 سبتمبر الجارى للإجراء الكشف الطبى والمقابلات الشخصية للطلاب الجدد فى قسم الطفولة، وذلك بمقر الكلية بمنطقة الاحياء شمال مدينة الغردقة