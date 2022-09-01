حى ثان المحلة بالغربية ينفذ 5 قرارات إزالة صادر لها إزالات.. صور

الغربية عادل ضرة

نفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب سعد نصر رئيس الحى 5 قرارات إزالة صادر لها قرارات إزالة للتعدى على حرم الطريق العام بنطاق الحى، بمشاركة المقدم أحمد الشهاوى مأمور قسم ثان المحلة، والمهندسين تامر ترك ومحمد عبد الجليل، حيث تم إزالة 4 حالات تعدى بمنطقة سكة طنطا، وحالة تعدى خلف قسم ثان المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان حى ثان المحلة قد أزال اليوم سور مبنى بمبنى قديم خلف قسم ثان المحلة بشارع أبو الفضل، وإزالة سور مخالف على الطريق الدائرى المحلة المنصورة بمنطقة أبو دراع، وإزالة سقف بالدور التاسع خلف حديقه بلازا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأكد رئيس الحى أن حملات إزالة المبانى المخالفة للقانون مستمرة على مدار اليوم الكامل، مشيرًا إلى منع البناء المخالف للقانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة.



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