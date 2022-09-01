اليوم السابع
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الزراعة تتابع البرامج البحثية من الأرز والذرة بمحطة البحوث الزراعية بالغربية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:05 ص
الزراعة تتابع البرامج البحثية من الأرز والذرة بمحطة البحوث الزراعية بالغربية وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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قام الدكتور رضا محمد على ، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه الدكتور خالد السلامونى، رئيس الإدارة المركزية للمحطات ووكلاء المعهد ورؤساء الأقسام الفنية بزيارة محطة البحوث الزراعية بالجميزة.

وخلال الزيارة تم تفقد برنامج الذرة الشامية والهجن الجديدة المبشرة البيضاء والصفراء وحقول الإكثار وبرنامج الارز البحثى والسلالات المبشرة مبكرة النضج عاليه الانتاجية وكذلك حقول الاكثار للاصناف سخا سوبر 300 وسخا 108 وسخا 101 وأشاد الحضور بالجهد المبذول ونقاوة حقول الاكثار

 وشدد مدير المعهد على بذل أقصى جهد ممكن للوصول لافضل النتائج لزيادة الانتاجية ولتحقيق ألأمن الغذائى من تلك المحاصيل الاستراتيجية ضمن خطة التنمية المستدامة

والجدير بالذكر أن محطة بحوث الجميزة بمحافظة الغربية مقامة على مساحة 525 فدانا وهى من أكبر وأهم المحطات البحثية ويجرى فيها تنفيذ البرامج البحثية والتدريبية والإرشادية واستنباط الأصناف والهجن الجديدة عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستيراتيجية.


الزراعة

الذرة الشامية

الارز

التنمية المستدامة



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