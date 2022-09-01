جامعة دمياط تستضيف اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية ..صور

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت جامعة دمياط اختبارات الطلاب المشاركين ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى انطلقت بعنوان " أشبال مصر الرقمية"، وذلك وفق البروتوكول المبرم بين وزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالى والجامعات الحكومية على أن تستضيف جامعة دمياط اختبارات المشاركين ضمن فاعليات المبادرة.

وأكد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، أن الجامعة استقبلت 430 طالب وطالبة على مدار اليومين الماضيين.

وأوضح رئيس جامعة دمياط، أن المبادرة تأتي لتطوير قدرات الطلاب في عدة مجالات أبرزها مجال العلوم التكنولوجية د، موضحا أن المبادرة تستهدف تحوير مهارات 3000 طالب من المتفوقين على مستوى الجمهورية بداية من الصف الاول الاعدادى وحتى الصف الثانى الثانوى، مشيرا إلي أن عدد الطلاب الذين تقدموا خلال اليومين الماضيين بلغ 430 طالب وطالبة استقبلتهم جامعة دمياط لأداء الاختبارات الخاصة بالاشتراك ضمن فاعليات المبادرة.