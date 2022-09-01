ثقافة الأقصر تناقش تحويل الأسر المعالة إلى أسر منتجة

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تحويل الأسر المعالة إلى أسر منتجة"، وأوضحت كريمة التهامى مسئولة القصر، تفاصيل الفرق بين الأسرة المعالة والأسرة المنتجة، وما هو أثر تحويل الأسر المعيلة إلى أسر منتجة علي الإقتصاد.

وبجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "المواد الملونة المستخدمة على جدران المقابر"، وأوضحت الدكتورة نجلاء بدوي هارون مدرس التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، مسميات المواد الملونة والوسائط الملونة وأساليب التلوين، كما أعدت ندوة بنادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي لمناقشة مسرحية "سر اختفاء الشمس" للشاعر الدكتور الضوي محمد الضوي، ومسرحية "حتى لا تنهار مملكة النحل" للشاعر عبد النبي عبادي الفائزين بجائزة الشارقة فرع أدب الطفل لهذا العام، وناقش المسرحيتين الشاعر والمؤلف المسرحي بكري عبدالحميد والمؤلف المسرحي كرم نبيه، حيث أوضح بكري ماهية الكتابة المسرحية بين مسرح الكبار ومسرح الطفل وعناصر الكتابة في مسرح الطفل والأسلوب والأهداف، وتحدث كرم عن مسرح الطفل بين النص والعرض وخصائص مسرح الطفل والقيم التربوية والإجتماعية وعقلية الطفل وأدار الندوة الشاعر الدكتور أحمد العراقي.

فيما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الشباب ووقت الفراغ"، وأوضح على توفيق تعريف الوقت وكيفية الاستفادة من وقت الفراغ وطرق استغلال الشباب لوقت الفراغ، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان"الأمراض الطفيلية"، وتحدثت باتعة نوبي مسئول الإعلام بالصحة عن الأمراض الطفيلية وطرق العدوى وطرق الوقاية، كما قدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "الصانع المبدع"، وتحدث الشيخ أحمد عبده عن أهمية الصناعة وكيف كان معظم الأنبياء والمرسلين أصحاب صناعات.

وأعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، حيث ألقى قصيدة "رصيف"، كما قدم قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج وقصيدة بعنوان"بهديه نتعبد"، بينما أقام قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية أدارها نصر محمد، وكذلك نظم قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته فاطمة ماهر، بالإضافة إلى ذلك عقد القصر ورشة حكى قصة بعنوان "الحسن بن الهيثم" ألقتها بسمة جابر، بجانب ذلك أعد المركز الحضري عرض مسرح العرائس بعنوان "كيفية استخدام الوقت" أداء نجوى النبوى، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بعنوان "وفاء النيل" نفذتها ريهام أحمد، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم حر" أدارها هشام النحاس وذلك بمكتبة الطفل المحاميد بحري.



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ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشباب ووقت الفراغ