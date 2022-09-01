تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على موعد إطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق

كتب محمد صبحى

تنطلق المرحلة الثالثة ل تنسيق القبول بالجامعات الحكومية ، لطلاب الدور الأول من الثانوية العامة 2022 ، بعد الانتهاء من إعلان مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات بين الكليات مباشرة.

ويكون تسجيل الرغبات فى المرحلة الثالثة للتنسيق بنفس قواعد تنسيق المرحلة الأولى. الثانية من خلال دخول الطلاب على موقع التنسيق الالكترونى وتسجيل الرغبات.

وسجل الحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية: 205 درجة فأكثر بنسبة 50%، إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 37630، وإجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 29214، وذلك يصل إجمالي عدد طلاب الشعبتين: 66754.