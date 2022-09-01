تكريم 22 طالبا من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى بمدينة الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، بقاعة رئاسة مركز ومدينة الطود احتفالية تكريم 18 طالبا وطالبة من أوائل طلبة الثانوية العامة، و4 طلاب من أوائل طلبة التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري بمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع إدارة الطود التعليمية.

وتم افتتاح الحفل بتلاوة بعض من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم ثم السلام الوطني، وألقي خلال الحفل الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر كلمة قدم خلالها التهنئة إلى الطلاب والطالبات لتفوقهم فى الحصول على أعلى الدرجات، وحث الطلاب بالعام الدراسى الجديد على ضرورة التفوق خلال الفترة المقبلة.

ثم كلمة لمدير إدارة الطود التعليمية والذى أعرب عن سعادته لوصول مركز الطود وإدارة الطود التعليمية إلى هذه الصورة المشرفة، وشملت الاحتفالية بتقديم فقرات ومعلومات ثقافية.

واختتمت الاحتفالية بتقديم التكريمات إلى الطلبة الحاصلين علي درجات أعلي من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني بالطود، وذلك تقديراً لما بذلوه من جهد ومثابرة للحصول على أعلى الدرجات، وكلمه شكر للحضور وأولياء الأمور والطلبة وتهنئتهم بالتفوق والتوفيق فى المرحلة الجامعية.

وحضر فعاليات الحفل بمدينة الطود كل من الدكتور محمود النوبي عميد كلية الألسن، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز، ومدير إدارة الطود التعليمية بالطود محمود حسن بغدادي، والمحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود ومجلس الأمناء بالإدارة التعليمية، ومديري المدارس وقيادات المجتمع المدنى والشعبين وأولياء أمور الطلاب والطالبات.



تكريم أوائل الثانوية بمدينة الطود



حفل تكريم الأوائل بمدينة الطود



حفل تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة والتعليم الفني بالطود



رئيس مدينة الطود يكرم 21 طالب وطالبة من الأوائل