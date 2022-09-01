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تفريغ 3382 طن رخام وتداول 21 سفينة فى موانئ بورسعيد

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:46 م
تفريغ 3382 طن رخام وتداول 21 سفينة فى موانئ بورسعيد موانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة   ZAMZAM A وجنسيتها سانت كيتس، ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 3382 طن رخام بالميناء  . 

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن  .

كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول  سفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .


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