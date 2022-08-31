تسجيل دخول وخروج 22 سفينة خلال عملية التداول بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التدوال.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن ، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .