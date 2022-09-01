اليوم السابع
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القوى العاملة: بدء التدريب المهنى على مهن مطلوبة لسوق عمل فى المنيا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:46 ص
القوى العاملة: بدء التدريب المهنى على مهن مطلوبة لسوق عمل فى المنيا جانب من اللقاء
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن بدء التدريب المهنى المجانى لـ 16 متدربا ومتدربة على مهنة " جليس ورعاية ذوى القدرات الخاصة والمسنين "، وذلك بمركز النهضة للتدريب بالمحافظة.

وقال هشام ذكى مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره، إن عملية التدريب تحت إشراف مديرية القوى العاملة وإدارة التدريب المهنى التابعة لها، لتدريب الشباب على أحد المهن المستحدثة المطلوبة بسوق العمل داخل المحافظة والتى أزداد الطلب عليها من العديد من المنشآت.

وأوضح مدير المديرية ان البرنامج التدريبى يتضمن مجموعة من الموضوعات منها: التأهيل المهنى لذوى الإعاقة، والإطار العام للتأهيل، وأنظمة تقديم الخدمة للذوى القدرات، والاتجاهات الحديثة فى التأهيل والتنمية المستدامة، ومفاهيم أساسية فى مجالى الإعاقة والتأهيل.

 

 

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات

 


القوى العاملة

القوى العاملة بالمنيا

التاهيل المهنى

تدريبات القوى العاملة



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