الداودى يتفقد منفذ بيع لحوم محافظة قنا.. بسعر 100 جنيه للكيلو

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، منفذ المحافظة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، الكائن بشارع 23 يوليو بوسط مدينة قنا، للإطمئنان على جودة اللحوم وتوافرها بالمنفذ، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقال محافظ قنا، إن المنفذ يتم تزويده بعجول وأبقار من مزارع التسمين التابعة لمشروعات الأمن الغذائى للمحافظة، ويتم بيعها للمستهلك بسعر مخفض 100 جنيه للكيلوجرام، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وحرصا من الأجهزة التنفيذية على توفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف الداودى، أنه يوجد بالوحدات المحلية منافذ لبيع اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توسيع قاعدة المستفيدين من منتجات مشروعات الأمن الغذائى فى المدن والقرى، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مؤكدا حرص المحافظة في التوسع لإقامة المنافذ وتوفير كافه احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات، مناشدا المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لما تتيحه من معروضات ذات جودة عالية وبأسعار اقل من سعر السوق المحلي.



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