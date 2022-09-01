اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" ترسل رسالة نصية على بون صرف الخبز لمستحقى الزيادة الاستثنائية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:37 ص
"التموين" ترسل رسالة نصية على بون صرف الخبز لمستحقى الزيادة الاستثنائية وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس أول سبتمبر رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم والذى يتم صرفة فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من اليوم ولمدة 6 أشهر.

 

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع. 

 

 


التموين

بطاقات التموين

الرئيس السيسى

بطاقة التموين

زيادة دعم بطاقات التموين

دعم بطاقات التموين

دعم الأسر الأكثر احتياجا

سلع بطاقات التموين

دعم التموين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الدولة تدعم محدودى الدخل والفلاحين..التضامن: لدينا قاعدة بيانات لمحدودى الدخل بها 34 مليون مواطن.. التموين: 8 ملايين بطاقة تموينية ستستفيد من زيادة الدعم.. صناعة الحبوب: ألف جنيه لأردب القمح سعر عادل للفلاح

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:17 م

إشادة واسعة بالتوجيه الرئاسى لزيادة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين.. التحالف الوطنى: توفير دعم نقدى لـ420 ألف أسرة قرار قوى.. وحماة الوطن: يساند الفئات الأكثر احتياجا.. وزير التموين الأسبق: أول الغيث

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:38 م

التموين: 8 ملايين بطاقة تموينية تستفيد من زيادة الدعم الاستثنائي 6 أشهر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:44 م

الحماية الاجتماعية للمصريين.. أحزاب وقوى سياسية تثمن قرار الرئيس السيسى بصرف 300 جنيه دعم على بطاقات التموين للأولى بالرعاية.. مستقبل وطن: قرارات تدعم كافة المواطنين وتوفر حياة كريمة.. وحماة وطن يشيد بالقرارات

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:00 م

المصريين الأحرار: زيادة دعم بطاقات التموين يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:36 م

جودة عبدالخالق: صرف 300 جنيه على بطاقات التموين أول الغيث لدعم الأسر الأكثر احتياجا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:32 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة