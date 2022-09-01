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التموين تحظر تخزين الأرز الشعير فى مواقع غير معتمدة وتتوعد المخالفين

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:24 ص
التموين تحظر تخزين الأرز الشعير فى مواقع غير معتمدة وتتوعد المخالفين وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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نشرت الجريدة  الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 2022  بانه يجوز بناءا على طلب رسمي يقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير موسم حصاد 2022 وفقا للقواعد المقررة للهيئة، ويحظر تخزين الأرز الشعير المحلى موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة وفى حالة ضبط كميات الأرز الشعير في مواقع تخزين غير معتمدة تعتبر سلعة مجهولة المصدر وفقا للقرار الوزارة  رقم 45 لسنة 2022  .

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية من يوم 25 أغسطس الماضي  استلام محصول الأرز الشعير من المزارعين خلال الموسم الحالي وحتى يوم 15 ديسمبر المقبل ، لإسناده لمضارب القطاع العام وتحويله إلى أرز أبيض وطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية، وأيضا من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة، حيث سيتم استلام الأرز الشعير بسعر 6600 لطن الأرز رفيع الحبة، و 6850 جنيه للطن عريض الحبة.

يأتى ذلك في اطار حرص الوزارة على توفير السلع الاساسية وتامين مخزون استراتيجي طوال الوقت بعدما نجحت الوزارة في توفير كافة المنتجات الغذائية طوال فترة جائحة كورونا ، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الاوكرانية بسبب الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .


التموين

الأرز الشعير

أسعار الأرز الشعير

أسعار الأرز

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