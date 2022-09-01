التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى كرداسة بسبب طائرة ورقية

أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامه بالجيزة بدفن جثمان طفل لقى مصرعه عقب سقوطه على سيخ حديدى فى كرداسة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال والدة الطفل الضحية، وتبين أنه خلال محاولته صناعة طائرة ورقية واللهو بها أعلى سطح المنزل، فوجئت باستغاثة من ابنتها من أعلى سطح العقار، فتوجهت لاستكشاف الأمر، وشاهدت ابنها غارقا فى دمائه نتيجة اختراق سيخ أحد الأعمدة جسده، فاستعانت بشقيقة زوجها، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وذكرت أن ابنها كان يحاول الصعود للحصول على البوص من أعلى سطح العقار لصناعة طائرة ورقية، واختل توازنه، وسقط ليخترق السيخ جسده.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بنزيف وفارق الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به فى كرداسة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يبلغ من العمر 12 سنة، صعد أعلى سطح منزله لصناعة طائرة ورقية، مستخدما البوص، فاختل توازنه وسقط اعلى سيخ حديدى خاص بأحد الأعمدة، مما أسفر عن إصابته، وحاول أفراد أسرته إسعافه بنقله إلى المستشفى، ليلقى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.