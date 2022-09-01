وأكد رئيس مجلس السيادة، لدى تسلمه بالقصر الجمهوري اليوم، أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية، الجديد لدى السودان، السفير جون جودفري، أهمية تطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، معربا عن أمله في أن يمثل تعيينه قوة دفع جديدة لمسيرة العلاقة بين البلدين.

من جانبه، أوضح السفير الأمريكي، في تصريح، أن اعتماده سفيرا لبلاده لدى السودان، إثر ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بعد فراغ امتد ٢٥ عاما، يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز وتعميق علاقاتها مع الشعب السوداني.

وقال السفير الأمريكي، إنه يتوقع خلال المدى القريب، تشكيل حكومة جديدة في السودان بقيادة مدنية، ضمن سياق حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السودانية.

وأعرب السفير الأمريكي، عن بالغ سعادته بالعمل في السودان واعتبره فرصة للتعرف على الشعب السوداني وفهم ثقافته بصورة أفضل.