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"الأوقاف" تطلق الأسبوع الثقافى السابع بمسجد يوسف الصحابى بمصر الجديدة السبت

الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:59 م
"الأوقاف" تطلق الأسبوع الثقافى السابع بمسجد يوسف الصحابى بمصر الجديدة السبت وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق أسبوعها الثقافى الرئيسى السابع من مسجد يوسف الصحابى بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة يوم السبت المقبل 3 سبتمبر الجارى، وسيعقد الأسبوع الثقافى بين المغرب والعشاء يوميًّا من السبت إلى الأربعاء.

 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.

 

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التي تم إطلاقها مؤخرًا، في إطار خطتها لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثاني الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

 

وقالت الوزارة، إن عدد من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذي يلبي رغبة كافة شرائح المجتمع في الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.

 

ويذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت برنامج الدروس المنهجية عقب صلاة المغرب بثمانمائة مسجد يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية لتشهد المساجد دورًا توعويًّا غير مسبوق وتتحول إلى منارات علمية ، وقد شهدت الدروس المنهجية حرص جمهور المساجد على حضورها في اليوم الثاني لانطلاقها.


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