اعرف تفاصيل الرسالة النصية على بون صرف الخبز لمعرفة حجم الدعم الاستثنائى

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية عَلى إرسال رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم والذى يتم صرفة فى صورة حزمه من السلع التموينية اعتبارا من اليوم ولمدة 6 اشهر وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر، سيتم إضافة 300 جنيه لها.

ولمعرفة قيمة الدعم المخصص للأسر يجب الإطلاع عَلى بون صرف الخبز. حيث عندما يتوجه صاحب البطاقة التموينية إلى أى مخبز لصرف حصته من المخبز يحصل عَلى بون صرف ومن خلال هذا البون يستطيع اصحاب البطاقة التموينية من الأسر الأولى بالرعاية معرفة زيادة الدعم المخصص له وفقا لعدد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموين.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حيث يوجد لدى وزارة التموين مخزون استراتيجى من كافة السلع يكفى لاكثر من 6 اشهر، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.