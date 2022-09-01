استعجال التحريات فى مصرع 6 أشخاص بسبب انقلاب لورى بمحور روض الفرج

كتب عبد الله محمود

كشف التقرير المبدئى للأدلة الجنائية حول واقعة مصرع 6 أشخاص وأصابة أخرين، خلال حادث انقلاب سيارة نقل كبير، حيث تبين أن عجلة القيادة أختلت من يد السائق بسبب السرعة الزائدة وأنه لا توجد شبه جنائية حول الواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغًا بانقلاب سيارة نقل المواد البترولية، واشتعال النيران فيها بطريق محور روض الفرج، اتجاه الضبعة، واصطدم سيارة أخرى بها، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وإخماد الحريق.

وعثرت أجهزة الأمن على جثة سائق التريلا متفحمة بالكامل، وأصيب في الواقعة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث من الطريق، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.