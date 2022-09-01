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إيطاليا.. رئيس "خمس نجوم" يرجح هزيمة اليمين فى الانتخابات المقبلة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:17 ص
إيطاليا.. رئيس "خمس نجوم" يرجح هزيمة اليمين فى الانتخابات المقبلة رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبى كونتى
وكالات

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رجح رئيس حركة "خمس نجوم" رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، هزيمة اليمين في انتخابات 25 سبتمبر البرلمانية المبكرة.

وأوضح كونتي أن ذلك يتم عبر الحديث عن "البرامج وليس عن خطر عودة الفاشية"، في إشارة إلى الجذور الفاشية لحزب "إخوة إيطاليا" بقيادة جورجا ميلوني الذي يتصدر نوايا التصويت في الاستطلاعات.

وخلال مؤتمر صحفي في مدينة ريميني، قال رئيس الحركة: "بالطبع، يمكن التغلب على اليمين إذا طرحنا خطابا ليس مبنيا على شعارات أو مهارات التواصل الإعلامي (مع الناخبين) بل فحص البرامج الانتخابية".

وأضاف أن "وصفات اليمين (لحكم البلاد) ليست كافية وغير مناسبة، إنه يمين أظهر فكرة سيئة عن المصلحة الوطنية، والتي لا يمكن اختزالها في الحصار البحري"، لصد تدفقات الهجرة أو رفض خطة التعافي والصمود الوطنية.


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