إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "قفط - القصير"

قنا صابر سعيد

أصيب 13 شخصا، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قفط - القصير" عند الكيلو 10، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 13 شخًصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من الكيلو 10 على طريق "قفط_ القصير"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمى لتلقى العلاج اللازم.