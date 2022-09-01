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إجراء 16 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحى خلال 48 ساعة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:22 م
إجراء 16 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحى خلال 48 ساعة جانب من إجراء العمليات
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إجراء 16 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع الهيئة بسوهاج، أنه تم استضافة مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج على مدار يومي الأربعاء والخميس 31 أغسطس، والأول من سبتمبر، فريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام، والدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام، لافتاً إلى أن إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال، إن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى (165 حالة) منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، مشيرا إلى إجراء تلك العمليات بمساعدة الفريق الطبي بالمستشفى المكون من الدكتور أحمد حسنى استشاري جراحة الأنف والأذن ورئيس ومنسق وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، والدكتور محمد كمال استشاري جراحة الانف و الاذن بالمستشفى، والدكتور سيد احمد عبد اللاه استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير ، والدكتور حسام الدين مصطفى استشاري التخدير، والدكتورة حنان سيد أخصائي التخدير، والدكتور بترو عماد أخصائي التخدير، وفريق التمريض المتميز بقسم العمليات.


زراعة قوقعة

مستشفى الهلال للتأمين الصحى

سوهاج

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