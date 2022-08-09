10 حقوق للمطلقة عند طليقها لازم تعرفها.. إنفوجراف

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض من المواطنين عن حقوق المطلقة لدى الزوج طبقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية حقوق المرأة بعد الطلاق.

1- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود.

2- نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية.

3- نفقة العدة و تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.

4-تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

5-أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).

6-أجر رضاعة.

7-نفقة للصغار.

8-مصروفات علاج للصغار.

9-مصروفات تعليم للصغار.

10-مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.