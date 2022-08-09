10 حقوق للمطلقة عند طليقها لازم تعرفها.. إنفوجراف

يتساءل البعض من المواطنين عن حقوق المطلقة لدى الزوج طبقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية حقوق المرأة بعد الطلاق.
1- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
2- نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية.
3- نفقة العدة و تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.
4-تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
5-أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).
6-أجر رضاعة.
7-نفقة للصغار.
8-مصروفات علاج للصغار.
9-مصروفات تعليم للصغار.
10-مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
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