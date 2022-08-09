اليوم السابع
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10 حقوق للمطلقة عند طليقها لازم تعرفها.. إنفوجراف

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:29 م
10 حقوق للمطلقة عند طليقها لازم تعرفها.. إنفوجراف محكمة الأسرة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين عن حقوق المطلقة لدى الزوج طبقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية حقوق المرأة بعد الطلاق.
 
1- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
 
2- نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية.
 
3- نفقة العدة و تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.
 
4-تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
 
5-أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).
 
6-أجر رضاعة.
 
7-نفقة للصغار.
 
8-مصروفات علاج للصغار.
 
9-مصروفات تعليم للصغار.
 
10-مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

الطلاق

حقوق الزوجة

محكمة الاسرة

القانون المصرى



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