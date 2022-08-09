هل يعالج البوتوكس الصداع النصفى المزمن؟

كتبت نهير عبد النبى

يعانى الكثيرون من الصداع النصفى المزمن، والذى يعيق حياتهم ويؤثر على صحتهم، فيمكن أن تكون نوبات الصداع النصفى مؤلمة ومنهكة، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على نوعية حياتك.

إذا كنت تعانى من أعراض الصداع النصفى لمدة 15 يومًا أو أكثر كل شهر، فأنت تعانى من الصداع النصفى المزمن، وتوجد أدوية للصداع النصفى إما لمعالجة الأعراض الحادة أو منع حدوث النوبات.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstodayفإن أحد هذه العلاجات الوقائية هو البوتوكس، وهو دواء قابل للحقن مصنوع من بروتين نقى يسمى كلوستريديوم بوتولينوم، عندما يتم حقنه فى جسمك، فإنه يمنع إشارات كيميائية معينة من أعصابك، ما يسبب شللًا مؤقتًا فى عضلاتك.

وعلى الرغم من شعبية البوتوكس كمخفف للتجاعيد، إلا أن الباحثين أدركوا إمكانات البوتوكس في علاج الحالات الطبية أيضًا، ويستخدم اليوم لعلاج مشاكل مثل تشنجات الرقبة المتكررة، وارتعاش العين، وفرط نشاط المثانة كما أنه يستخدم لمنع الصداع النصفى المزمن.

وتمت الموافقة على البوتوكس من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للمساعدة فى منع نوبات الصداع النصفى.

وفى عام 2010 إدارة الغذاء والدواء (FDA) وافقت على استخدام أونابوتولينوماتوكسين أ كعلاج للصداع النصفي المزمن، فإذا لم تنجح خيارات العلاج الأخرى معك، فقد حان الوقت لمناقشة البوتوكس مع طبيبك.

كيف يستخدم البوتوكس في علاج الصداع النصفي؟



يمكن أن تساعد علاجات البوتوكس في تقليل أعراض نوبات الصداع النصفي ، بما في ذلك:

- الغثيان.

- التقيؤ.

- الحساسية للأضواء والأصوات والروائح.

يتم حقن البوتوكس في المناطق التي تعاني من الصداع وآلام الشقيقة، وإنه يؤثر على النهايات العصبية ويمنع إطلاق المواد الكيميائية التي تدخل في نقل الألم.

بعد تلقيك حقن البوتوكس ، قد يستغرق الأمر من 10 إلى 14 يومًا أو أكثر حتى تشعر بالراحة، و في بعض الحالات قد لا تشعر بأي راحة من الأعراض بعد المجموعة الأولى من الحقن و قد تكون العلاجات الإضافية أكثر فعالية.

أظهر أن البوتوكس المستخدم في علاج الصداع النصفي المزمن كان فعالًا وآمنًا وجيد التحمل على مدى 3 سنوات أظهرت الدراسة انخفاضًا كبيرًا في متوسط أيام الصداع الشهرية.

يشمل علاج الوقاية من الصداع النصفي المزمن عادة 31 حقنة مع 5 وحدات لكل حقنة. من المحتمل أن تشمل مواقع الحقن ما يلي:

- الجسر العلوي فوق الأنف

- جبين

- مؤخرة الرأس

- رقبة

- أعلى الظهر

الآثار الجانبية للبوتوكس لألم الصداع النصفي



من النادر حدوث مضاعفات وآثار جانبية لعلاجات البوتوكس، الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لحقن البوتوكس هي آلام الرقبة وتيبس في موقع الحقن.

قد تصاب بالصداع بعد ذلك قد تعاني أيضًا من ضعف عضلي مؤقت في رقبتك وأعلى كتفيك. هذا يمكن أن يجعل من الصعب إبقاء رأسك منتصبة عندما تحدث هذه الآثار الجانبية ، فإنها عادة ما تحل من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة.

في حالات نادرة ، يمكن أن ينتشر توكسين البوتوكس إلى مناطق خارج موقع الحقن إذا حدث هذا ، فقد تواجه:

- ضعف العضلات

- تغيرات الرؤية

- صعوبة في البلع

- تدلى الجفون

- رفع الحاجبين بشكل حاد

لتقليل مخاطر الآثار الجانبية والمضاعفات الخطيرة، تأكد دائمًا من وصف البوتوكس وإدارته من قبل أخصائى رعاية صحية مدرب، وابحث عن طبيب معتمد أو طبيب أعصاب لديه خبرة فى استخدام البوتوكس للصداع النصفى المزمن.