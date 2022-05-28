اليوم السابع
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السبت، 28 مايو 2022 08:37 ص
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كل ما تريد معرفته عن الصداع النصفي من أعراض وأسباب وعلاج

السبت، 28 مايو 2022 08:00 ص
كل ما تريد معرفته عن الصداع النصفي من أعراض وأسباب وعلاج الصداع النصفي
فاطمة ياسر

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الصداع النصفي يعد من المشاكل الصحية التي يجب التعرف على سببها وطرق علاجها وأعراضها، ويقدم هذا موقع "healthline".

ما هو الصداع النصفي؟
 

الصداع النصفي من الأمراض الناتجة عن عوامل وراثية أو اتباع عادات حياتية خاطئة، ويتسبب في الإصابة بألم شديد في نصف الرأس، ويعد من الأمراض الوراثية.

ما هي أعراض الإصابة بالصداع النصفي؟
 

-ي كون الأشخاص المصابون بالصداع النصفي لديهم حساسية من الضوء والرائحة.

-الشعور بالتعب غير المبرر.

-قلة الشهية.

-يعانون من التقلبات المزاجية.

-الشعور بالعطش الشديد.

-إمساك أو إسهال.

انتفاخ البطن.

-زغللة في العين.

-طنين في الأذن.

-ألم في العضلات.

-الغثيان.

-الإغماء في بعض الحالات.

-شحوب البشرة وميلها للاصفرار.

ما هي أسباب الإصابة بالصداع النصفي؟
 

-الجينات الوراثية لها دور كبير في هذا الأمر.

تغيرات وتقلبات الطقس.

-تغيرات تدفق الدم في المخ.

-التغيرات الهرمونية في الجسم.

-الضغط العصبي.

-التدخين.

-الإسراف في تناول الكافيين.

-الاكتئاب والقلق .

-اضطرابات في النوم.

ما هي طرق علاج الصداع النصفي؟
 

-تناول المسكنات الخاصة به.

-تغير العادات اليومية الخاطئة.

-ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

-تناول أطعمة صحية.

-أخذ قسط كافي من النوم.

-التخلص من القلق والتوتر.

 


الصداع النصفي

علاج الصداع النصفي

أسباب الصداع النصفي


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